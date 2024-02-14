Kastamonu'da 14 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 14 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

Kastamonu\'da 14 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan O.B. isimli hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan hükümlü, tutuklandı.

14.02.2024 14:19
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun Araç ilçesinde 14 ayrı suçtan toplam 18 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan O.B. isimli hükümlü yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 14 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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