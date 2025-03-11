Kastamonu'da 150 Dönüm Tarım Arazisi Yangında Zarar Gördü - Son Dakika
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Kastamonu'da 150 Dönüm Tarım Arazisi Yangında Zarar Gördü

Kastamonu\'da 150 Dönüm Tarım Arazisi Yangında Zarar Gördü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi yanarak zarar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

11.03.2025 21:32  Güncelleme: 21:38
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Olay, Tosya ilçesi Çevlik ve Ortalıca köyleri sınırında bulunan tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 150 dönümden büyük bir araziye yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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