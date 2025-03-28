Kastamonu\'da 17 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Yakalandı

Kastamonu'da 'hırsızlık' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasıyla araması bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Devrekani ilçesinde "evden hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.A. isimli şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU