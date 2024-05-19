Kastamonu\'da 19 Mayıs kutlamalarında jandarma komandoları gösteriyle hayran bıraktı

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Kastamonu'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programında jandarma komandolar gösteriler ve zeybek oyunu ile vatandaşları hayran bıraktı.

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gazi Stadı'nda coşku ile kutlandı. Geçiş töreni ile başlayan kutlamalarda, öğrenciler, dans, halk oyunları ve jimnastik gösterileri sergiledi. Tribünlerin dolduğu kutlamalara Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı başta olmak üzere kent protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

Kastamonu Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı Gösteri Birliğince kutlamalar sonunda gösteri yapıldı. Komandolar tarafından yapılan tüfek gösterileri ve zeybek oyunu vatandaşları hayran bıraktı. Vatandaşlar komandoları dakikalarca alkışladı. - KASTAMONU