Kastamonu'da aranan şahıs 5 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da aranan şahıs 5 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalandı

Kastamonu\'da aranan şahıs 5 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalandı

Kastamonu'da 2 ayrı suçtan aranan B.P., polis ekipleri tarafından yakalandı. B.P.'nin 2 yıl 6 ay uyuşturucu suçundan ve 3 yıl silahla tehdit suçundan toplamda 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

24.02.2024 13:25
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Kastamonu'da 2 ayrı suçtan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' suçundan 2 yıl 6 ay, 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçu çerçevesinde 3 yıl olmak üzere toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.P. yakalandı.

Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da aranan şahıs 5 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da aranan şahıs 5 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalandı - Son Dakika
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