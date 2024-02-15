Kastamonu'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu\'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 21 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ile aranan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan hükümlü, Araç İlçe Emniyet Amirliği tarafından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

15.02.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde 21 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde aranan şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu 21 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü, Araç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Araç ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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