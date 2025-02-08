Kastamonu'da 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın

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Kastamonu'da 4 katlı apartmanın çatısı yandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ağlı ilçesi Merkez Mahallesi Yalçın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ağlı, Seydiler ve Devrekani Belediyeleri'nin itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Apartmanın bacasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın sebebiyle çatı kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.