Kastamonu'da binlerce uyuşturucu hapla yakalanan ve tutuklu yargılanan 70 yaşındaki sanık savunmasında, "Hipertansiyon hastasıyım, haftada bir acile gidiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Mayıs 2025'te Kastamonu-Tosya kara yolu Elyakut köyü mevkiinde jandarma ekiplerince durdurulan F.D.'nin (70) aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan F. D. tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık F. D. ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık F.D., ilk savcılık ifadesinde etkin pişmanlık kapsamında M.G. ve Ö.T. isimli şahısların adını verdiğini, ancak bu kişiler hakkında araştırma yapılmadığını belirterek, "Benden 5 ay sonra T.E. isimli şahıs M.G.'den yüklü miktarda hap alırken yakalandı. O da ifadesinde M.G.'nin ismini verdi. Bu olaydan dolayı M.G. şu anda tutuklu. T.E. ise tutuklandıktan ve M.G.'nin ismini verdikten bir süre sonra serbest bırakıldı. Benim dosyamda da ismini verdiğim şahıslar hakkında araştırma yapılmadan takipsizlik kararı verildi. Ö.T.'nin uyuşturucu sattığı kişilerin isimlerini liste halinde vermiştim ancak bu kişiler de araştırılmadı. Jandarmanın orada olduğunu bilmiyordum, aksi takdirde oraya gelmezdim. 70 yaşına geldim, yaşlı bir annem var. Hipertansiyon hastasıyım, haftada bir acile gidiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin yaşı ve cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesini isteyerek, "Tanık olarak dinlenen jandarma personeli, F.D.'nin olay günü başka maddeleri görünce şaşırdığını beyan etmiştir. Müvekkilimin etkin pişmanlık kapsamında isimlerini verdiği kişiler ceza almamıştır. Müvekkilim bir buçuk senedir cezaevinde tutukludur. Yaşı itibarıyla kaçma durumu da yoktur. Tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.