Kastamonu\'da 9 kişi uyuşturucuyla yakalandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından üst ve araçlarında arama yapılan 9 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 şahsın üstlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 132 adet reçeteye tabi hap, 1,38 gram esrar, Bir miktar metamfetamin, 3 adet cam düzenek ele geçirildi.
Yakalanan 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
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