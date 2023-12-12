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Kastamonu'da 9 kişi uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 9 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 9 kişi üstlerinde ve araçlarında uyuşturucu madde bulundurdukları gerekçesiyle yakalandı. Aramalarda 132 adet reçeteye tabi hap, 1,38 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve 3 adet cam düzenek ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu\'da 9 kişi uyuşturucuyla yakalandı
12.12.2023 - 10:26,
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından üst ve araçlarında arama yapılan 9 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 şahsın üstlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 132 adet reçeteye tabi hap, 1,38 gram esrar, Bir miktar metamfetamin, 3 adet cam düzenek ele geçirildi.

Yakalanan 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 9 kişi uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 9 kişi uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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