Kastamonu\'da 9 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından üst ve araçlarında arama yapılan 9 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 şahsın üstlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 132 adet reçeteye tabi hap, 1,38 gram esrar, Bir miktar metamfetamin, 3 adet cam düzenek ele geçirildi.

Yakalanan 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU