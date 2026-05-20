Göçen ahırın altında kalan kadın hayatını kaybetti, çok sayıda hayvan telef oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ahırın çökmesi sonucu Fatma Demir hayatını kaybetti, 50'den fazla küçükbaş ile bir tane de buzağı telef oldu. Çökmenin yaşandığı ahırda ekiplerin çalışması devam ediyor.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan üç katlı ahır daha fazla yüke dayanamayarak çöktü. Göçük sırasında ahırda buzağıyı emziren 63 yaşındaki Fatma Demir enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla göçük altında kalan kadın güçlükle kurtarıldı. Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üç katlı ahırda yaşanan göçük nedeniyle 100'den fazla küçükbaş ve 15 büyükbaş hayvan da göçük altında kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası göçük altında kalan küçükbaş hayvan ile 14 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Ahırda yaşanan göçük nedeniyle 50'den fazla küçükbaş hayvan ile bir buzağının telef olduğu öğrenilirken, bölgede ekiplerin halen çalışmaları devam ediyor.

Köydeki vatandaşlardan Bayram İnce gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeki Demir'in akrabası olduğunu kaydetti.

Göçük meydana geldiğinde yaylada olduğunu anlatan İnce, "Yaralıyı çıkardık. Hayvanlarının ölüsünü sağlamını çıkardık. Bir buzağı ölmüş. Gerisi ölmemiş, kurtardık. Ahır 3 katlı ahşap bina. Çürüdüğü için göçmüş. 50 küçükbaş hayvan telef oldu. Sayamadık, daha kesin tespit olmadı" dedi. - KASTAMONU