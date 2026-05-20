Ahırdaki göçükte bilanço belli oldu: 1 kadın hayatını kaybetti, 94 hayvan telef oldu - Son Dakika
Ahırdaki göçükte bilanço belli oldu: 1 kadın hayatını kaybetti, 94 hayvan telef oldu

20.05.2026 20:42  Güncelleme: 21:02
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir ahırda meydana gelen göçükte 63 yaşındaki Fatma Demir hayatını kaybetti, 1 büyükbaş ve 93 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan üç katlı ahırda henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. Bu sırada ahırda buzağıyı emzirdiği öğrenilen 63 yaşındaki Fatma Demir ile çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından güçlükle çıkarılan Fatma Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göçüğün meydana geldiği ahırda 8 büyükbaş ile 205 küçükbaş hayvan bulunduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar neticesinde enkaz altında kalan 1 büyükbaş ile 93 küçükbaş hayvanın telef olduğu açıklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
