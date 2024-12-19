Kastamonu'da Ahşap Ev Yangını: Kül Oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da Ahşap Ev Yangını: Kül Oldu

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde amatör bir yangın, kullanılmayan iki katlı ahşap evi tamamen kül etti. Yangın, başka bir evin çatısına da sıçrayarak maddi hasara yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı ve inceleme başlatıldı.

19.12.2024 00:13  Güncelleme: 00:19
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Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi, yangının sıçradığı bir evin çatısında da maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Tosya ilçesi Küçükkızılca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Uysal'a ait, kullanılmayan iki katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahşap evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri başka bir evin çatısına da sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde kontrol altına alınabilen yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı diğer evin çatısında ise hasar meydana geldi.

Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kastamonu\'da Ahşap Ev Yangını: Kül Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Ahşap Ev Yangını: Kül Oldu - Son Dakika

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