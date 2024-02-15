Kastamonu'da alkollü sürücüden anne ve kızına ağır darbe: İkisi de hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da alkollü sürücüden anne ve kızına ağır darbe: İkisi de hayatını kaybetti

Kastamonu\'da alkollü sürücüden anne ve kızına ağır darbe: İkisi de hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde alkollü sürücü idaresindeki hafif ticari aracın çarptığı mopedde ağır yaralanan anne ve kızı, yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü tutuklandı ve alkollü olduğu belirlendi.

15.02.2024 09:55  Güncelleme: 09:58
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Kastamonu'da alkollü sürücü idaresindeki hafif ticari aracın çarptığı mopedde ağır yaralanan anne, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı kazada kızı da hayatını kaybetmişti.

Kaza, 4 Şubat'ta Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Şimşek idaresindeki elektrikli üç tekerlekli mopede, Cihan Ö. yönetimindeki 34 RK 3823 plakalı Nissan marka hafif ticari araç çarptı. İstinat duvarına çarparak duran elektrikli mopeddeki anne Necla Şimşek (64) ile kızı Hatice Şimşek (44) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Şimşek hayatını kaybetti. Anne Necla Şimşek ise Cide Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 11 gündür tedavisi süren 64 yaşındaki Necla Şimşek de hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç sürücüsü 1.92 promil alkollü çıkmıştı

Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan ve kısa sürede polis ekiplerince yakalanan hafif ticari aracın sürücüsü 55 yaşındaki Cihan Ö., tutuklandı. Bir kavgaya karışması sebebiyle 18 ay cezaevinde tutuklu kalan ve kazadan 40 gün önce cezaevinden tahliye olan Cihan Ö.'nün aracı kullandığı sırada 1.92 promil alkollü olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da alkollü sürücüden anne ve kızına ağır darbe: İkisi de hayatını kaybetti - Son Dakika

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