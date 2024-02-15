Kastamonu'da alkollü sürücü idaresindeki hafif ticari aracın çarptığı mopedde ağır yaralanan anne, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı kazada kızı da hayatını kaybetmişti.
Kaza, 4 Şubat'ta Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Şimşek idaresindeki elektrikli üç tekerlekli mopede, Cihan Ö. yönetimindeki 34 RK 3823 plakalı Nissan marka hafif ticari araç çarptı. İstinat duvarına çarparak duran elektrikli mopeddeki anne Necla Şimşek (64) ile kızı Hatice Şimşek (44) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Şimşek hayatını kaybetti. Anne Necla Şimşek ise Cide Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 11 gündür tedavisi süren 64 yaşındaki Necla Şimşek de hayatını kaybetti.
Hafif ticari araç sürücüsü 1.92 promil alkollü çıkmıştı
Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan ve kısa sürede polis ekiplerince yakalanan hafif ticari aracın sürücüsü 55 yaşındaki Cihan Ö., tutuklandı. Bir kavgaya karışması sebebiyle 18 ay cezaevinde tutuklu kalan ve kazadan 40 gün önce cezaevinden tahliye olan Cihan Ö.'nün aracı kullandığı sırada 1.92 promil alkollü olduğu öğrenildi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da alkollü sürücüden anne ve kızına ağır darbe: İkisi de hayatını kaybetti - Son Dakika
Japonya ekonomisi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, beklenmedik şekilde resesyona girdi. Ekonominin yüzde 0.3 oranında büyümesi beklenirken, yüzde 0.4 daraldı. Art arda iki çeyreklik dönemde ekonominin daralması, teknik resesyon olarak tanımlanıyor. Resesyon, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faize son verme planlarını zora sokabilir.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Felaketin yaşandığı günün sabahında liç alanında dev bir yarığın fark edilmesiyle çalışmaların durdurulduğu ve 100'ün üzerinde işçinin sahadan çekildiği öğrenilirken, çöküntü yaşanan alanın çimentoyla kaplandığı iddia edildi. 3 uzmanın bölgeye gitmeleri sonrasında da felaketin yaşandığı öğrenildi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde atık havuzu yıkılan ve çevreye yayılan kimyasallar nedeniyle faaliyetleri men edilen holdinge ait başka bir şirketin Gümüşhane'de altın madeni kurmak için işletme ruhsatı aldığı ortaya çıktı.
Osmaniye'de karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadının midesinden ve ince bağırsağından toplam 2 kilo ağırlığında saç kütlesi çıkarıldı. Hastanın sağlık durumu iyi ve taburcu edileceği bildirildi.
İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti.
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın emeklilerle ilgili sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. Altınok, emeklilere yardım yapmanın seçim vaadi olduğunu ve başka bir iktidar olsa emeklilerin maaş alamayacağını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-6' operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu sahte kimlikler, Türk lirası ve dijital materyallere el konuldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyon röportajında Joe Biden'ın daha öngörülebilir ve tecrübeli bir insan olduğunu savunarak, Beyaz Saray'da Biden'ın liderliğinin Rusya için daha iyi olacağını söyledi. Putin, Biden'ın yaşına dair tartışmalara da yanıt vererek, 2021'de buluştuklarında herhangi bir farklılık hissetmediğini belirtti. Ancak Putin, Biden'ın Ukrayna savaşını kınamasını son derece zararlı ve hatalı olarak nitelendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?