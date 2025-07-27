Kastamonu\'da Anne Ayı ve Yavruları Öldürüldü

Kastamonu- İnebolu kara yolu üzerinde gece saatlerinde kamyonetin çarptığı anne ayı ile üç yavrusu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerinde Seydiler ilçesi çıkışında gece saatlerinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, anne ayı ile 3 yavrusuna çarptı. Kazada anne ayı ile üç yavrusu telef oldu. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ile Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından anne ayı ve üç yavrusu, yoldan kaldırıldı. - KASTAMONU