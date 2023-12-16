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Kastamonu'da apartmandan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da apartmandan düşen kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen Hasan Tahsin Kayabaş hayatını kaybetti. Kayabaş, ağır yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu\'da apartmandan düşen kişi hayatını kaybetti
16.12.2023 - 23:44,
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçe merkezinde kıraathane işleten Hasan Tahsin Kayabaş (58), bir binanın dördüncü katında balkonda bulunduğu sırada bilinmeyen bir sebeple aşağı düştü. Kayabaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve Araç Devlet Hastanesine kaldırılan Kayabaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Hasan Tahsin, Kastamonu, Son Dakika

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