Kastamonu\'da Bahçede Çıkan Yangın Eve Sıçramadan Söndürüldü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir evin bahçe kısmında çıkan yangın, eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Hanönü ilçesi Gözsökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesinden bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hanönü Belediyesi itfaiyesi ile Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle bahçede çıkan yangın, eve sarmadan söndürüldü. - KASTAMONU