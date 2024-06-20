Kastamonu'da Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

3.Sayfa

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde balkondan düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde Bircan Ç. (54), evinin balkonunda dengesini kaybetmesi neticesinde 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU