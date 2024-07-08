Kastamonu'da Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

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Kastamonu'da apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen S.S. isimli kadın, apartmanın üçüncü katında bulunan evindeki balkondan dengesini kaybederek aşağı düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - KASTAMONU