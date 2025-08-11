Kastamonu\'da Balya Makinelerinden Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Devrekani ve Seydiler ilçesinde balya makinelerinden çıkan yangınlar ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Balabanlar köyünde ekili arazide yangın çıktı. Balya makinesinden çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangında ekili arazi ile balya halindeki samanlar yandı.
Seydiler ilçesi Güney Mahallesi'nde de balya yapan makinede yangın çıktı. Olay yerine gelen Seydiler Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan söndürüldü. - KASTAMONU
