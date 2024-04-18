Kastamonu\'da Belediye Başkanı ile Görüşemediğini İddia Eden Şahıs İntihara Kalkıştı

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Kastamonu'da belediye başkanı ile görüşemediğini iddia eden şahıs, parti binasında intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek için Kastamonu Belediyesine giden İ.K., belediye başkanı ile görüşemediğini iddia ederek, CHP Kastamonu İl Başkanlığına gitti. Burada da yetkililerle görüşemeyen İ.K., parti binasında intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından İ.K., çıktığı balkondan indirildi. - KASTAMONU