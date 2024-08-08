Kastamonu'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Geniş Video İzle

Kastamonu'da rampadan çıkamayan bisikletli, otomobilden tutunarak ilerlemeye çalıştı. Bisiklet sürücüsünün ölüme davetiye çıkardığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

08.08.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'da rampadan çıkamayan bisikletli, otomobilden tutunarak ilerlemeye çalıştı. Bisiklet sürücüsünün ölüme davetiye çıkardığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'da İsmailbey Mahallesi İnebolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, rampayı çıkamayan bir bisiklet sürücüsü, yanında seyir halinde olan bir otomobilden tutunarak ilerlemeye çalıştı. Metrelerce otomobilden tutunarak ilerlemeye çalışan sürücü, ölüme davetiye çıkardı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde, otomobilden tutunarak rampayı çıkan bisiklet sürücüsü, ardından yoluna devam ettiği görülüyor.

Kastamonu\'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Kaynak: İHA

Kastamonu, Kastamonu, Güvenlik, Güvenlik, Trafik, Trafik, 3.Sayfa, 3.Sayfa, Yaşam, Yaşam, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:26 Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 01:55:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement