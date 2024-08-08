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Kastamonu'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'da rampadan çıkamayan bisikletli, otomobilden tutunarak ilerlemeye çalıştı. Bisiklet sürücüsünün ölüme davetiye çıkardığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'da İsmailbey Mahallesi İnebolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, rampayı çıkamayan bir bisiklet sürücüsü, yanında seyir halinde olan bir otomobilden tutunarak ilerlemeye çalıştı. Metrelerce otomobilden tutunarak ilerlemeye çalışan sürücü, ölüme davetiye çıkardı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde, otomobilden tutunarak rampayı çıkan bisiklet sürücüsü, ardından yoluna devam ettiği görülüyor.