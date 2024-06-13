Kastamonu'da çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Susuz köyünde çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi. Yangına Kastamonu, Karabük ve Çankırı'dan çok sayıda itfaiye ve orman ekibi müdahale etti. Yangında hayvanlar da telef oldu.

13.06.2024 18:19
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan köy yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, 12 ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Araç ilçesi Susuz köyü İsbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde çıkan yangın, diğer evlere de sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın 12 evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye Kastamonu, Karabük ve Çankırı'dan çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Orman yangını söndürme helikopteri de yangına havadan müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangında 12 ev kullanılmaz hale geldi. Yaz mevsimi sebebiyle köyde yaşayan vatandaşların yaylada olduğu için 11 evin boş olduğu öğrenildi. Yanan evlerden birindeki hayvanlar da yangında telef oldu.

"Çok şükür can kaybımız yok ama evlerimiz gitti"

Yangının sebebini bilmediklerini belirten Susuz köyü Muhtarı Semih Dalçık, "Ben ilçedeyken yangın haberi geldi. Geçen sene de burada bir yangın oldu ama samanlıklar yanmıştı. Burada 14-15 ev var, 12'si tamamen yandı. Burası Araç ilçesine 40 kilometre uzaklıkta. Gelmek zaman alıyor. Ekipler gelene kadar evler yanmış oldu. Mal kaybımız var. 4 tane hayvanımız yandı. Çok şükür can kaybımız yok ama evlerimiz gitti. Söylenen eski bir evde çıktığı. Biz de bunu araştırıyoruz. Bu mahallede insanlar yaz mevsiminde yaylaya çıkıyor. Sadece 2 hane vardı. Dolu olan evlerden biri sadece yandı. Allah kimsenin başına vermesin. Devletimiz itfaiyesi, ekipleri ile geldi. Allah razı olsun. Ama burası 40 kilometre. Yangın bittikten sonra müdahale ediyoruz. Devletimiz inşallah bize yardımcı olur" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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