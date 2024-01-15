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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde Mehmet Ilıc'ya ait ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangın sırasında ahırda bulunan hayvanlar köylülerin yardımıyla kurtarıldı. Araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu\'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
15.01.2024 - 20:38,
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde Mehmet Ilıc'ya ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm evi sardı. Yangın sırasında ahırda bulunan hayvanlar ise köylülerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine köye Araç itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu ahşap evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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