Kastamonu\'da Cipte Yangın: Maddi Hasar

Kastamonu'da seyir halindeki cipte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.