Kastamonu'da D100 Karayoluna Trafik Tedbiri

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nın dönüşünde yaşanması beklenen trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla D100 karayolu Kastamonu geçişinde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin geçişine izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Kurban Bayramı tatili nedeniyle oluşacak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla ülkemiz genelinde ilave trafik tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamdaki tedbirlerden olarak bayram tatili dönüşünde İstanbul istikametine olan yoğunluğun azaltılabilmesi maksadıyla Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren D100 karayolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir. Buna göre, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar bahsedilen araçların, ilimizden İstanbul istikametine D100 karayolundan geçişine/çıkışına izin verilmeyecektir" denildi.

Tedarik sürecinin etkilenmemesi amacıyla bazı araçların geçişine izin verileceğinin belirtildiği açıklamad, "Ancak, yaş sebze, meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla yukarıda belirtilen ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyrlerine izin verilecektir. Vatandaşlarımızın seyahatlerini planlarken alınan tedbirleri dikkate almaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU