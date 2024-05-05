Kastamonu\'da dede-torun kavgası: Genç yaralandı

3.Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dedesi ile çıkan kavgada yaralanan 21 yaşandaki genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Taşköprü ilçesi Kornapa köyünde yaşayan O.E.(67) ile torunu O.E. (21) arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında torun O.E. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından O.E. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU