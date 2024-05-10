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Kastamonu'da define ararken suçüstü yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da 5 şahsın define bulmak için izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından S.İ., E.Y., F.K., F.K. ve M.C. şahıslar, define ararken suçüstü yakalandı. Şahısların define aradığı alanda kameralı görüntüleme cihazı, dedektör, kazma, kürek, balyoz, manivela, pirinç çubuk ve kafa feneri ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU