Kastamonu\'da Doğalgaz Tüpleri Taşıyan Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde doğalgaz tüpleri taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Doğalgaz tesisinde çıkan yangının kısa sürede söndürülmesi ile ihtimal bir facia önlendi.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan ve ilçeye doğalgaz verilen tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesise gelen, sıvılaştırılmış doğalgaz yüklü tüplerin bulunduğu dorsede yangın çıktı. Tesis içerisinde çıkan yangını gören görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının dorsedeki balataların ısınması neticesinde çıkmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, "Kastamonu'dan Cide ilçesine gelirken yaklaşık 10 kilometrelik bir yokuş bulunuyor. Muhtemelen yokuşu inerken tankın balataları tutuştu. Tesiste şu anda bir sıkıntı yok. İtfaiye ekiplerimiz de yanan tanka hızlı bir şekilde müdahalede bulundular. Herhangi bir sorun yok şu anda. İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Doğalgazda bir sıkıntı yok, muhtemelen hızlı indiğinden dolayı tankın balatalarının tutuştuğunu düşünüyoruz. Balatalardaki yangında lastiklere sarmış, itfaiyedeki arkadaşlar hızlı bir şekilde müdahalede bulundular. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok" dedi. - KASTAMONU