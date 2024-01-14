Kastamonu\'da ev yangını: Ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cide ilçesi Denizkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yılmaz'ın yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU