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Kastamonu'da ev yangını: Ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kastamonu'da ev yangını: Ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Hüseyin Yılmaz'ın evinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu\'da ev yangını: Ev kullanılamaz hale geldi
14.01.2024 - 10:25,
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cide ilçesi Denizkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yılmaz'ın yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da ev yangını: Ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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