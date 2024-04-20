Kastamonu\'da Fırtına Sebebiyle Binaların Çatıları Uçtu

Kastamonu'da etkili olan fırtına sebebiyle bazı binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısının uçma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Meteorolojinin 'sarı' kodla etkili olduğu Kastamonu'da fırtına etkili oldu. Yarım saat içerisinde bulutların gökyüzünü kapatmasının ardından başlayan fırtına sebebiyle, il merkezindeki bazı binaların çatıları uçtu. Uçan çatılarım düştüğü alanlarda Kadtamonu Belediyesi ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ankara Caddesi'nde de uçan çatı sebebiyle yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Ekipler tarafından çatı yoldan kaldırıldı.
Kuzeykent Mahallesi'nde de bir binanın çatısının uçma anı kameraya yansıdı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde çatının uçarak yere düştüğü görülüyor. - KASTAMONU
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