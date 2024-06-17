Kastamonu'da Huzur Uygulamasında 5 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Huzur Uygulamasında 5 Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'huzur uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde, silahla tehdit suçundan aranan 1 şahıs, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs, tefecilik yapmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suçlarından aranan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan aranan 1 şahıs ve basit yaralama, hakaret, hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından aranan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca, operasyon sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

17.06.2024 21:54
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'huzur uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İl genelinde 'huzur uygulaması' gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde 526 Şahıs, 64 araç kontrol edilirken Çatalzeytin İlçe Emniyet Amirliğince "silahla tehdit sucundan" ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 1 şahıs yakalandı. Pınarbaşı İlçe Emniyet Amirliğince "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" sucundan 3 yıl 4 ay kesilmiş yakalama emri bulunan 1 şahıs yakalandı. Asayiş Şube ve Saraçlar Polis Merkezi Amirliği ekiplerince "tefecilik yapmak, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak" suçlarından toplamda 6 yıl 269 gün kesilmiş cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "kasten yaralama" sucundan 4 yıl 2 ay kesilmiş yakalama emri bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Araç İlçe Emniyet Amirliğince "basit yaralama, hakaret, hırsızlık. nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 2 yıl 1 ay 106 gün kesilmiş yakalama emri bulunan 1 şahıs yakalandı. 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Huzur Uygulamasında 5 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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