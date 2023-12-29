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Kastamonu'da iki ev ve bir araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da iki ev ve bir araç alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında Hüseyin Yeşil ve Veysel Çolak'a ait olduğu öğrenilen iki ev ile bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kastamonu\'da iki ev ve bir araç alevlere teslim oldu
29.12.2023 - 23:03,
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Kastamonu'da iki ev ve bir araç alevlere teslim oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında iki ev ve bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında Hüseyin Yeşil ve Veysel Çolak'a ait olduğu öğrenilen evler ile bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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