Kastamonu\'da İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki ayrı noktadaki ormanlık alanda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cide'de Yalçın köyü Kadıköy Mahallesi ile Cide Aydos bölgesi Sakallı mevkiindeki iki ayrı noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Cide, Şenpazar ve Doğanyurt ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunduğu yangınlar, yaklaşık 4 saat süren bir çalışmanın ardından söndürüldü. - KASTAMONU