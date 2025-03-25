Kastamonu'da İkinci Yangın: Üç Katlı Ahşap Ev Alev Alev Yandı

Kastamonu'da aynı köyde ikinci yangın: Üç katlı ahşap ev yandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 gün önce iki evin yandığı köyde, bir yangın daha meydana geldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, üç katlı ahşap evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Samanlıören köyünde üç katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer evrelere sıçramadan kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürülen yangında üç katlı ahşap ev, büyük oranda zarar gördü.

Aynı köyde üç günde ikinci yangın

İki gün önce Samanlıören köyü Baltacı Mahallesi'nde Osman Demir'e ait 2 katlı evde çıkan yangın, İhsan Çetin'e ait eve de sıçraması üzerine iki ev, üç depo ve bir hafif ticari araç kullanılamaz hale gelmişti.