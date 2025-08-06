Kastamonu\'da İntihar Girişimi: Ekipler 3 Saat Süren Çaba ile Şahsı Kurtardı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, 3 saat süren çabanın ardından indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları öğrenilen E.T. isimli şahıs, alkolün etkisiyle çıktığı 5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Alkolün etkisinde olduğu belirlenen şahıs ekipleri yanına yaklaştırmak istemedi.

Yaklaşık 3 saat süren çabaya rağmen ikna edilemeyen şahıs, güneşin etkisiyle kendinden geçti. Durumu fırsat bulan ekipler, şahsı yakalayarak çatıdan indirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU