Kastamonu\'da jandarma araçta 5 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirdi

Kastamonu jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 5 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bir şüpheliye ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.