Kastamonu\'da Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 15 litre etil alkol, 3 litre bandrolsüz alkol, 7 litre el yapımı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi için yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 litre etil alkol, 3 litre bandrolsüz alkol, 7 litre el yapımı alkol ve 4 şişe aroma ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU