Kastamonu\'da Kaçak Makaron Operasyonu

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Kastamonu'da bir iş yerinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 28 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmaları neticesinde il merkezi ve Araç ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsın işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 28 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan şahısla ilgili adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU