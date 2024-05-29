Kastamonu\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 12 Bin 200 Adet Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekiplerince iki adreste yapılan aramalarda 12 bin 200 adet doldurulmuş makaron ile tütün ele geçirildi. Ekipler tarafından 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ürünleri sattıkları belirlenen iki şahsın adresinde arama yapıldı. Aramada 12 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 13 kilogram nargile tütünü ve 5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU