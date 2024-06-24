Kastamonu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Kastamonu\'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Hastane Kavşağında meydana gelen kazada, Zühtü Kök yönetimindeki otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Zühtü K. ile araçlarda bulunan Nurhan G. ve Cüneyt G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.06.2024 12:25
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Kastamonu'da kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zühtü Kök yönetimindeki 37 EL 266 plakalı Fiat marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 DUH plakalı Peugeot marka kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar refüje çıktı.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Zühtü K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Nurhan G. ve Cüneyt G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika
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