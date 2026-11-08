Kastamonu\'da kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti, Azdavay\'da elektrik kesildi

Kastamonu'da kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti, Azdavay'da elektrik kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da dün etkili olan ve ara ara süren kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Azdavay ilçesinde elektrik ve doğal gaz kesintisi yaşanırken, Şenpazar-Ağlı kara yolunda devrilen ağaç geçişi engelledi.
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıkların yaşanmasına sebep olurken, elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşandı.
Kastamonu'da dün etkili olan kar yağışı ara ara etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkili olduğu Azdavay ilçesinde elektrik ve doğal gaz kesintisi yaşandı. Yoğun kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Öte yandan, Şenpazar- Ağlı kara yolunda kar yağışının ardından bir ağaç yola devrildi. Ağaç sebebiyle vatandaşlar yoldan geçiş yapamadı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?