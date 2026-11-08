Kastamonu\'da kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti, Azdavay\'da elektrik kesildi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıkların yaşanmasına sebep olurken, elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşandı.

Kastamonu'da dün etkili olan kar yağışı ara ara etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkili olduğu Azdavay ilçesinde elektrik ve doğal gaz kesintisi yaşandı. Yoğun kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan, Şenpazar- Ağlı kara yolunda kar yağışının ardından bir ağaç yola devrildi. Ağaç sebebiyle vatandaşlar yoldan geçiş yapamadı.