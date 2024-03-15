Kastamonu\'da şahıs, kavga ettiği kişiyi tüfekle rehin aldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği kişiye benzettiği vatandaşı tüfekle rehin aldı. Şahıs, polis ekiplerinin iki saatlik ikna çalışmalarının ardından rehin aldığı kişiyi bırakarak teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Cide'de dün akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga eden şahıslar ayrıldı. Kavga eden şahıslardan B.K., gece saatlerinde Cide ilçesi Nasuh Mahallesi Şehit Jandarma Er Murat Kalyoncu Sokak'ta kavga ettiği şahıslardan birisine benzettiği E.K.'yi tüfekle rehin aldı. Alkollü olduğu öğrenilen B.K., pompalı tüfekle E.K.'yi evinden zorla çıkartarak aynı sokakta bulunan bir apartmanın 5'inci katına çıkarttı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek, E.K.'yi rehin alan B.K.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. B.K., Cide İlçe Emniyet Müdürü ve ekip arkadaşlarının yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatlik bir ikna çalışmasının ardından rehin aldığı kişiyi serbest bırakarak teslim oldu.
Suç aleti silah ile birlikte yakalanan B.K., Cide Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmalarda B.K.'nin rehin alma esnasında havaya ateş ettiğini tespit ederek, apartman ve sokakta yaptıkları aramada boş kovan buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU
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