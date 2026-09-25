Kastamonu'da kavgada ölen kişinin davasında 4 sanık tahliye talebinde bulundu - Son Dakika
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Kastamonu'da kavgada ölen kişinin davasında 4 sanık tahliye talebinde bulundu

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Kastamonu\'da kavgada ölen kişinin davasında 4 sanık tahliye talebinde bulundu
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Kastamonu'da 13 Aralık 2025'te pazaryerinde çıkan kavgada bir kişi öldü, kardeşi yaralandı. 4 sanığın yargılandığı duruşmada sanıklar pişmanlık belirterek tahliye talebinde bulundu, mahkeme tanık beyanı için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanıklar, olaydan dolayı pişman olduklarını söyledi.

Olay, 13 Aralık 2025 tarihinde Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazaryerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan kavga sırasında bıçaklanan berber Cihan Çalışır ile darp edilen kardeşi Cüneyt Çalışır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cihan Çalışır hayatını kaybederken, kardeşi Cüneyt Çalışır ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.C.B., H.E.G., V.Y.B. ve Z.C.Ç. tutuklandı.

Olayın ardından sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada söz alan Cihan Çalışır'ın annesi, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"Olaydan dolayı çok pişmanım"

Tutuklu sanık M.C.B., güvenlik kamerası kayıtlarında olayın açıkça görüldüğünü belirterek, "Benim öldürmek istemediğim görüntülerde de belli oluyor. Olaydan dolayı çok pişmanım. Çok özür dilerim, elimden bir şey gelmiyor. Maktulün ailesine de başsağlığı diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

H.E.G. ise, "Olayların bu aşamaya geleceğini bilseydim, oraya gitmezdim, çok pişmanım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

V.Y.B. de yaşanan olaydan dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay olmasaydı. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Olayın bu noktaya gelmesinden dolayı pişman olduğunu dile getiren Z.C.Ç. pişman olduğunu kaydederek tahliyesini talep etti.

Sanık avukatları bir tanığın beyanlarının daha dinlenmesi için mahkeme heyetine talepte bulundu. Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA
Kastamonu3. SayfaOlaylarMahkemeAralıkSuçSon Dakika

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