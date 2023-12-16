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Kastamonu'da kavşakta çarpışan otomobiller otobüs durağına daldı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da kavşakta çarpışan otomobiller otobüs durağına daldı, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, kavşakta çarpışan iki otomobil otobüs durağına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olay yerinde inceleme yapıldı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kastamonu\'da kavşakta çarpışan otomobiller otobüs durağına daldı, 2 kişi yaralandı
16.12.2023 - 22:03,
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Kavşakta çarpışan iki otomobil, otobüs durağına daldı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da kavşakta çarpışan iki otomobil, yoldan çıkarak otobüs durağına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 37 EP 812 plakalı otomobil ile O.U. yönetimindeki 37 ACS 597 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobiller, otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan F.E.B. ve M.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kastamonu Belediyesi ekipleri de kaza sebebiyle etrafa saçılan cam ve araç kırıklarını temizledi.

Kaynak: İHA
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Alparslan Türkeş Bulvarı, Kastamonu, Son Dakika

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