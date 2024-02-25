Kastamonu'da Kavşakta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da Kavşakta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu\'da Kavşakta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu il merkezinde meydana gelen kaza, Tosya ışıklı kavşakta gerçekleşti. Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.02.2024 20:43  Güncelleme: 20:45
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Kastamonu'da kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu il merkezi Tosya ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen Sezen Kartal (32) idaresindeki Kanuni marka motosiklet ile D.Ü. yönetimindeki 06 DE 5718 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kartal'ın cenazesi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü D.Ü. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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