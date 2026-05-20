Kastamonu'da Kaza: 2 Yaralı, 1 Kalp Krizi

20.05.2026 22:54
Kastamonu'da otomobil, tıra çarptı; 2 kişi yaralandı, tır şoförü kalp rahatsızlığı geçirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, tır şoförü de kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştı.

Kaza, Sinop-Kastamonu kara yolu Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö., 41 AKV 753 plakalı Mercedes marka tırını yol kenarına park etti. Bu sırada F.E. yönetimindeki 37 AAN 424 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüjde durabildi.

Kazada, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören torununu görmek için yola çıktığı öğrenilen otomobil sürücüsü F.E. ile araçta bulunan torunu E.E. yaralandı. Kalp rahatsızlığı bulunan tır sürücüsü H.Ö. de kaza yerinde fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 23:46:18. #7.12#
