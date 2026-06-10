Kastamonu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaza: 3 Yaralı

Kastamonu\'da Kaza: 3 Yaralı
10.06.2026 15:50
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Kastamonu-Tosya kara yolunda otomobil ağaca çarparak takla attı; 3 kişi yaralandı, hayati tehlike var.

Kastamonu'da ağaca çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Tosya kara yolu Akkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar D. idaresindeki 37 PD 667 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, kontrolden çıkarak çıkarak önce yön levhasına ardından ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücü ile Seher D. ve Mahir D. araçta sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mahir D. ve Seher D.'nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Tosya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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