Kastamonu'da Kendisini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcılar 70 Yaşındaki Vatandaşı 1,5 Milyon TL Dolandırdı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kendisini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcılar 70 Yaşındaki Vatandaşı 1,5 Milyon TL Dolandırdı

Kastamonu\'da Kendisini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcılar 70 Yaşındaki Vatandaşı 1,5 Milyon TL Dolandırdı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşerek 1,5 milyon TL dolandırıldı. Dolandırıcılar, vatandaşı dolandırmak için evinde bulunan altın, nakit para ve dolarları getirmesini istedi. Vatandaş, dolandırıcıların isteğini yerine getirerek paraları dolandırıcılara teslim etti. Ancak bir süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

07.05.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen 70 yaşındaki vatandaş, 1,5 milyon TL dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Ethem Mahallesi'nde yaşayan S.K.'yı (70) arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. "Adınız 50 kişinin olduğu dolandırıcı listesinde yer alıyor" diyerek S.K.'yı ağlarına düşüren dolandırıcılar, evinde bulunan dolar ve nakit paraları kendilerine getirmesini istedi.

Bunun üzerine yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın, nakit para ve dolarları alan S.K., Taşköprü Devlet Hastanesi otoparkına getirerek dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden S.K., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Kendisini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcılar 70 Yaşındaki Vatandaşı 1,5 Milyon TL Dolandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Kendisini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcılar 70 Yaşındaki Vatandaşı 1,5 Milyon TL Dolandırdı - Son Dakika
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