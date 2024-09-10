Kastamonu'da Kenevir Operasyonu

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Kastamonu'da jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan aramada kenevir bitkisi yakalandı. Olayla ilgili olarak üç şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Tosya ilçesinde K.S. isimli şahsa ait arazide yapılan aramada 120 gram esrar maddesi ve kenevir bitkisi, Araç ilçesinde V.C. ve A.A. isimli şahısların ormanlık alanda kenevir bitkisi ekimi yaptıkları bölgede yapılan aramada kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - KASTAMONU