Kastamonu\'da Köpeklere Mikroçip Uygulaması Başlatıldı

Kastamonu'da sahipli köpeklerin kimliklendirmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde mikroçip uygulama çalışması başlatıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından, il genelindeki köylerde sahipli köpeklere yönelik mikroçip ile kimliklendirme çalışmaları başlatıldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen bu uygulama ile hayvan refahının artırılması, hayvan hareketlerinin izlenebilirliğinin sağlanması ve kayıt sisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar çerçevesinde, sahipli olmasına rağmen haşa çip takılmamış ve kimliklendirilmemiş köpeklerin tamamının kayıt altına alınması amaçlanıyor. Mikroçip uygulamasıyla köpeğin kimliği dijital olarak sisteme kaydedilmesi ve hayvanın kaybolması, sokağa terk edilmesi ya da sağlık hizmeti alması gibi durumlarda hızlı ve doğru müdahale imkanı doğuyor.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayvanlarını kimliklendirmeyen hayvan sahiplerine ise mevzuat gereği idari yaptırım uygulanacağı belirtildi. Hayvan sağlığının korunması, toplum sağlığı ve güvenliğinin sağlanması adına yürütülen çalışmalar için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesi büyük önem taşıdığının ifade edildiği açıklamada, sürdürülecek olan kimliklendirme faaliyetleriyle birlikte daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir hayvan yönetiminin hedeflendiği kaydedildi. - KASTAMONU